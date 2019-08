Stil falımıza da yıldızlar bakacak

Benim adım kırmızı

Liderlik, cesaret, tutku… Zodyak’ın ilk burcu Koç, ateş elementinin özelliklerini güçlü biçimde ortaya koyarken, bu burçta doğan kadınlar stilleriyle öne çıkmaktan çekinmiyor, özellikle kırmızıyı çok seviyor. Valentino 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonundaki elbiseler yalnızca renkleriyle değil, belirgin omuz formlarıyla da atletik Koç kadınlarına çok yakışacak.

Burcun ünlüsü: Kırmızı elbiseyle kırmızı ayakkabı giymek mi? Başkalarına fazla iddialı gelebilir ama bir Koç kadını olan Sarah Jessica Parker, bu ikiliyi bile oldukça rahat bir biçimde bir araya getirebiliyor.

Titiz prenses

Bembeyaz elbisesini en ufak bir leke değdirmeden saatlerce giyebilen kadın kim? Elbette Başak kadını. 2019 yazının bembeyaz elbiseleri, hayattaki mükemmeliyetçiliklerini stilline de yansıtan bu kadınlar için ideal.

Burcun ünlüsü: Yaz kış giydiği bembeyaz elbiselerle hem masum hem de seksi olmayı başaran Sophia Loren unutulmaz bir Başak kadını.

Her an uçabilir

Aklıyla fiziğiyle her an hareket halindeki İkizler’e uçuş uçuş tüyler ne çok yakışır! Bu burcun kadınları popüler olacak trendleri anında sezinleyip gardıroplarına uyarlamakta usta olduğu için No. 21’in rengarenk tüylerini çok iyi taşıyacaklarını düşünüyorum.

Burcun ünlüsü: Kuş tüyü trendini kırmızı halıya taşırken hem romantik hem iddialı bir havaya bürünen Nicole Kidman, tek trendi iki yönüyle ele alabilen esaslı bir İkizler.

Zamansızlık abidesi

Boğa kadınları zamansız parçalara yatırım yapmayı sever ve feminenlikten ödün vermez. Farklı dönemlerin romantizmini yansıtan kabarık etekler, fırfırlar, tam onlara göre. Sezonun ilhamı Marc Jacobs’tan geliyor.

Burcun ünlüsü: Benzersiz zarafetiyle her dönemin ikonu olarak kalmayı başaran Audrey Hepburn; feminenlik, romantiklik ve sevimlilik dozunu çok iyi ayarlayabilen bir Boğa kadınıydı.

Venüs yükseliyor

Yaşam alanında ve gardırobunda yönetici gezegeni Venüs’ün ahengini arayan Terazi kadını tek bir seçime zorlanmaktan hoşlanmaz. Ama söz konusu modaysa orta yollar var. Mesela bu yazın tek omuzlu elbiseleri! Ne straples, ne askılı... Tam onlara göre.

Burcun ünlüsü: Yıllardır katıldığı hemen hemen her önemli davette tek omuzlu elbiseleri tercih eden Gwyneth Paltrow, asimetrik modelleri kendine

yakıştırmayı çok iyi bilen güzeller güzeli bir Terazi.

Her yerin yıldızı

Girdikleri her ortamda dikkatleri üstlerine çeken Aslan kadınları, stil konusunda da öne çıkmayı çok iyi başarır, hatta biraz da frapan olmaktan çekinmez. Kedigiller familyasının bir diğer öğesi leopar bu sezon desenlerini Aslan kadınına ödünç veriyor, aranan ilham Rochas koleksiyonundan geliyor.

Burcun ünlüsü: Jennifer Lopez’in gündelik kıyafetleri sahne kostümleriyle yarışır! Yıllardır leopar deseninden vazgeçmeyen J.Lo, “vahşi cazibe”nin

vücut bulmuş hali gibi.

Güneş kadar enerjik

Yerinde duramayan, eğlenceli Yay kadınları, içlerinde enerjiyi yansıtmak için sezonun sarı elbiselerini kullanabilir. Zıpırlıkları güneşin rengiyle birleşince, ortaya muhteşem bir kombinasyon çıkacağından hiç şüphe yok.

Burcun ünlüsü: 81 yaşındaki Jane Fonda , bugün bile oldukça enerjik kalmayı başarabilen neşeli bir Yay kadını. Üstelik sarıyı hayatının her döneminde çok sevdi.

Hassas ve neşeli

Hassas ve neşeli Yengeç kadınları vintage mağazalardan alışveriş yapmayı çok sever. Geçmişe bağlılıkları içlerindeki neşeyle birleşiyor ve Dolce&Gabbana ile Burberry podyumlarında gördüğümüz puantiyeler onlar için biçilmiş kaftan haline geliyor.

Burcun ünlüsü: Hem Kraliyet Ailesi’nin kurallarına bağlı kalmak hem de özgün bir stil ortaya koymak kolay iş değil. Fakat bir Yengeç kadını

olan Lady Diana çıtayı hiç düşürmeden bunu başardı.

Siyah beyaz film gibi

Akrep kadınları siyah ceket, beyaz gömlek gibi temel parçalardan asla vazgeçmez ama onları mutlaka karakterlerini vurgulayan detaylarla dikkat çekici hale getirirler. Altuzarra ve Dior’un yaz koleksiyonları sanki Akrep’ler için tasarlanmış gibi.

Burcun ünlüsü: Smokin takımları, siyah elbise ve gömlekleri seven Julia Roberts, en özel gecelerde bile bu formülden ödün vermeden fark yaratıyor.

Deneysellik ustası

Oğlak kadınlarının çalışkan ve entelektüel duruşları stillerine de yansıyor. El işlerine de yatkın olan Oğlak kadınlarının batik deseninin geri gelişine sevinmiştir diye tahmin ediyorum ve bu trendi onlara armağan ediyorum.

Burcun ünlüsü: Batik trendine hiç vakit kaybetmeden ayak uyduran İrina Shayk, rengarenk desenli tişörtleri hem kendi giyiyor hem de küçük

kızına giydiriyor.

Önce rahatlık

Yeni yerler keşfetmeyi seven Saka kadınları, estetik kadar işleve de önem verir ve hareket özgürlüklerinin kısıtlanmasından hoşlanmaz. Bol cepli kargo pantolonlar ve kırışmayan kanvaslar bu burcun muhteşem yol arkadaşı.

Burcun ünlüsü: 90’lardan beri rahat pantolonlarından vazgeçmeyen Jennifer Aniston, onları bazen ceketlerle bazen de tişörtlerle kombinliyor.

Metal Çağı’nın kadını

Işıl ışıl yüzeyleriyle göz alan balıklar, Balık burcu kadınının moda anlayışını çok iyi ifade ediyor. Çünkü kıyafetlerinin de en az zihinleri kadar parlak olmasından hoşlanıyorlar. 2019 yaz koleksiyonlarının en parlak metalleri de onlar için ışıldamaya hazır.

Burcun ünlüsü: Hem altın hem de gümüş tonlarını çok seven Jessica Biel, kırmızı halı için yaptığı tercihlerle deniz kızlarını andırıyor.