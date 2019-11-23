'Tango Lovers büyük bir aile'

Aşkın dansı olarak tanımlanan tangonun en önemli temsilcileri arasında gösterilen Tango Lovers ekibi bugün ve yarın “I Am Tango” adlı gösterileriyle Zorlu PSM’de olacak. “Yılın En İyi Gösterisi”, “En İyi Uluslararası Prodüksiyon” ve “En İyi Müzikal Şov” ödüllerini kazanan grubun direktörü Alfredo Lerida gösteri öncesi sorularımızı yanıtladı.

- “Tango Lovers” nasıl bir araya geldi?

“I Am Tango”nun gezgin oyuncu kadrosu, 12 dansçı, 6 müzisyen, 2 şarkıcı ve 7 prodüksiyon üyesinden oluşuyor. Yeni bir prodüksiyona başlamadan önce, Buenos Aires ve Montevideo’da işin uzmanlarıyla birlikte çok katı bir sanatçı seçmeleri süreci gerçekleştiriyoruz ve başvuru havuzundan seçtiğimiz sanatçıların ekip olarak çalışabilme yeteneğine sahip olduğuna emin oluyoruz. Sanatçılarımız sadece mükemmel profesyoneller değil, aynı zamanda da mükemmel insanlar olmalıdır. Dansçılarımız, halk dansları, caz, bale, klasik ve çağdaş dansın yanı sıra akrobasi dalında da usta dansçılardır. Eğitimi ve yeni trendleri öğrenmeyi asla bırakmazlar. Oyuncu kadromuzu değişik prodüksiyonların farklı sanatsal beceriler gerektirmesi nedeniyle biraz dönüştürdük ancak elimizden geldiğince aynı tutmaya çalıştık.

- İstanbul seyircisiyle buluşacaksınız neler hissediyorsunuz?

Ülkenize misafirperverliği ve zengin kültürel mirası nedeniyle hayranlık duyuyoruz ve İstanbul’da olmaktan heyecanlıyız. Misyonumuz kültürleri ve kuşakları sanat yoluyla birleştirmek.

- En büyük hedefiniz nedir?

En büyük hedefimiz, temel misyonumuzu başarmak için erişimimizi genişletmek. Dünya hoşgörüsü hedefliyoruz ve buna kültürel anlayışla ulaşılabileceğine inanıyoruz.

- Kalabalık bir dans ekibi olmanın getirdikleriyle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Sanatçılarımızın ve personelimizin insani değerleri yüksek kişilerden oluşmasının nedeni bu. Birbirimiz için varız ve turne sırasında büyük bir aile oluyoruz. Birbirimize değer veriyoruz ve grup için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyiyi başarmak için birbirimize destek veriyoruz. Ülkemize döndüğümüzde ara veriyoruz ve tekrar bir araya gelinceye kadar bir topluluk olmayı özlüyoruz.

- En unutamadığınız gösteri hangisi?

En unutulmaz şov, benim ülkem olan Uruguay’daydı. Derin bir duygusallıkla bütün biletlerin tükenmiş olduğu 2 bin kişilik bir sahnede hiç durmadan alkışlanan bir gösteri gerçekleştirmiştik. Her zaman bizim için kollarını açıyorlar ve gösterilerimizi karşılıyor ve gösterilerimizde ülkelerimizin kültürünü (Uruguay ve Arjantin) temsil etmemize müteşekkirler.