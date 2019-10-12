Usta denizci Teos’ta demirledi

Dünya turunu 1993-1995 yılları arasında Bruce Roberts 53 dizayn yelkenlisiyle gerçekleştiren usta denizcimiz Erkan Gürsoy, kuzeybatı geçidini tek başına geçen ilk Türk. Hayatı maviliklerde geçen dostumuz şu günlerde Seferihisar Teos Marina’da hem dinleniyor hem de yeni projesini hayata geçirmeye uğraşıyor.



Amacı Türkiye’de 8-9 metre uzunluğunda alüminyum yelkenliler inşa etmek. Bugüne kadar 122 bot inşa eden Gürsoy, bu alanlarda boşluk olduğunu düşünüyor. Ayrıntılar kafasında gizli. Onları ciddi yatırımcılarla hayata geçirmeyi hedefliyor. Çelebi denizcimizle Teos Marina’da keyifli bir sohbet gerçekleştirdim. İlk günkü heyecanını koruduğunu gördüm. İlgi duyan gemi ve yat sanayicileri (546) 294 61 54 no’lu telefondan kendisine ulaşabilir.







Başarı



Denizciler için doğal bir cennet olan Hırvatistan, Türkiye’den alınan ADB’leri (Amatör Denizci Belgesi) uzun süredir tanımıyordu. Bu konuyu gündeme getiren işadamı Artun Ertem oldu. Hırvatistan Büyükelçimiz Babür Hızlan, Büyükelçilik Müsteşarı Zeynep Gizem Hançerli ve geçtiğimiz yıl aynı görevi yürüten diplomatımız Günay Babadoğan Ertan, konuya sahip çıkınca sorun 15 aylık çalışmayla çözümlendi. Sözün özü 7 bin 368 km kıyı şeridine sahip Hırvatistan’da amatör denizcilerimiz artık belge denkliği sorunu yaşamıyor.









Lezzet



Yolunuz Manisa’ya düşerse Akhisar yönüne devam edin. Kentten çıktıktan sonra solunuzda Üçpınar levhasını göreceksiniz. Takip edin. Yaklaşık 15 dk sonra köye varacaksınız. Hüsnü’nün Yeri’nde sac tavada yapılan köfteyi deneyin. Mevsim geçmeden giderseniz ızgarada pişmiş domates istemeyi de unutmayın. Baba mesleğini sürdüren Günay Türker, kendi ayranını yapmaya başlarsa eminim daha da fazla ilgi çeker. Köftesini tavsiye ediyorum. Telefon: (538)7183246. Şehzadeler kenti güzel Manisa’ya gelmişken Ayn-i Ali’ye de uğramalısınız. Sultan çayı veya mis gibi bir Türk kahvesi içmeden yola koyulmayın. Telefon: (532)6377029









Kitap



Geliştirdiği yöntemle by-pass ameliyatlarında dünya çapında başarılara imza atan Dr. Haldun Karagöz, teknesi Amanin ile gerçekleştirdiği dünya seyahatini kitaplaştırdı.









Ocean Solitare adlı eseri https://www.denizlerdeyiz.org/wp-content/uploads/ 2019/08/Haldun-Karag%C3%B6zOcean-Solitaire.pdf

üzerinden ücretsiz okuyabilirsiniz. Haldun Hocam’la İstanbul Amerikan Hastanesi’nde keyifli bir denizcilik sohbeti gerçekleş-tirdim. Görüşlerine sık sık değineceğim. Yolu ve bahtı her daim açık olsun.

Çevre



Roche İlaç Türkiye, “Denizler Yaşam Dolsun” başlıklı önemli bir projeyi hayata geçirdi. İstanbul Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü (ADYSK) ile ortaklaşa başlatılan çalışmayla Türkiye’nin ilk mercan nakli gerçekleştirildi. Sürecin bilimsel ayağı İstanbul Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Adalar açıklarında yok olma tehlikesi yaşayan mercanlar çoğaltılarak Tavşan Adası (Neandros) dolaylarına yüzde 90 başarıyla nakledildi. Roche İlaç Türkiye’nin başarılı Genel Müdürü Natasa Klicko, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışlarında karşılanmamış ihtiyaçlara odaklandıklarını belirterek ekolojik dengeye duydukları saygının altını çiziyor. Mercan nakli projesine sanatçı Özge Borak ve belgesel yapımcısı Savaş Karakaş da destek oldu. Roche’nin desteğiyle denizlerde tehlike yaratan 2 bin metrekarenin üzerinde ağ da temizlendi. Emeği geçenleri kutluyorum.







Gelecek yazım 26 Ekim Cumartesi günü. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.