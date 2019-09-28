Versace’de ikon çok

Google Görseller’in doğuşuna sebep oldu

Jennifer Lopez’in 2000 yılında Grammy Ödülleri’ne katılırken giydiği yeşil Versace elbise, yalnızca moda dünyasını değil teknolojiyi bile etkileyen bir efsane. Nasıl mı? Elbise o günlerde Google’da o kadar çok aratılmış ki, bugün çok sık kullandığımız “Google Görseller”in doğuşuna sebep olmuş ve Google yöneticileri insanların bazen yalnızca bir şeyin görselini görmek isteyeceğini bu aramalar sayesinde fark ederek, görsellik odaklı bu arama motoru hizmetini de geliştirmiş. Tam 18 yıl sonra Milano Moda Haftası’nda Versace defilesinin kapanışını o elbisenin yeni bir versiyonuyla yapan 50 yaşındaki yıldız deyim yerindeyse interneti yeniden kırdı geçirdi. Üstelik, bu yeni versiyonun biraz daha seksi olduğunu söylemek bile mümkün. Tropikal bitki desenleri, göz alıcı rengi ve derin göğüs dekoltesiyle bir Versace tasarımından beklenen her şeyi vererek her daim çarpıcı görünmeyi başarıyor, tıpkı JLo’nun kendisi gibi yıllar geçtikçe daha da güzelleşiyor.

“O” elbise

Yıl 1994. O yıllarda Hugh Grant ile birlikte olan Elizabeth Hurley’nin, “Dört Nikah Bir Cenaze” filminin galasında giydiği siyah Versace elbiseyle yer yerinden oynuyor ve elbise öyle meşhur oluyor ki o günden sonra “that dress (o elbise)” adıyla anılıyor. Herkesin film galalarına Hollywood zarafetini yansıtan elbiselerle katıldığı bir dönem için oldukça iddialı bir seçim. O güne dek yalnızca punk akımıyla özdeşleştirilen çengelli iğneler lüks bir boyut kazanıyor, Hurley’nin dekoltelerini zar zor zapt ederek her an açılabilirmiş izlenimi verip yürek hoplatıyor… İşte onu böylesine ikonik yapan ve yıllar sonra benzerleri hem Hurley’nin kendisi hem de Jennifer Lawrence gibi genç oyuncular tarafından giyilmesini sağlayan sebepler tam olarak bunlar. Hatta bu stil, Hurley’nin oğlu Damian Hurley’e de ilham verdi ve 17 yaşındaki model, geçtiğimiz günlerde bu elbiseden ilhamla tasarlanmış bir takımla poz verdi.

Her neslin favorisi

Kimsenin aklına gelmeyeni düşünmek ve bunu şık bir biçimde sunabilmek ikonik ve zamansız tasarımlar yaratmanın en önemli adımı. Gianni Versace, hiç şüphesiz ki hayalgücü çok ama çok geniş bir tasarımcıydı ve bazen yalnızca alt kültürlerin ilgilendiği akımları alıp, lüks modanın bir parçası haline getirir, sonunda da onları geniş kitleler tarafından arzulanır kılardı. Fetiş teması da bunlardan biri. Korseler, bandajlar ve fileler İtalyan modaevinin 1992 Sonbaharı’nda çıkardığı “Bondage” koleksiyonuyla Versace’nin tasarım imzalarından biri haline geldi ve bugüne uzanmayı başardı. Podyumun ardından ilk kez Donetella Versace’nin bizzat giydiği bandaj elbise, bugünün gençlerinin bile kalbini çalacak kadar zamansız. Cindy Crawford’un kızı Kaia’nın 18’inci doğum gününde, annesinin 90’larda giydiği bandaj elbisenin benzerini giymesi de bunun en iyi kanıtlarından.

Pop gibisi yok

Sıkı bir Andy Warhol hayranı olan Gianni Versace, 1991 yılında Warhol’un meşhur Pop Art baskılarından oluşan bir koleksiyon hazırlamıştı. Marilyn Monroe desenli elbise ve tişörtler kısa sürede koleksiyonun en dikkat çekici parçaları haline geldi ve pop kavramının sanatın her alanını iyiden iyiye etkilediği 90’lara damga vurdu. Eğer bugün, 90’lardan kalma Marilyn Monroe desenli bir tişört almak isterseniz Amerika’daki vintage butiklerde yaklaşık 6 bin dolar’ı gözden çıkarmanız gerekiyor. Aman taklitlerinden sakının.

Markanın alametifarikası

Versace denildiğinde hâlâ çoğu kişinin ilk aklına gelen markanın 90’lardaki barok desenleri ve ipek gömlekleri oluyordur eminim. Haksız da sayılmazsınız. Versace logosuyla birlikte kullanıldığında etkisini ikiye katlayan altın rengi desenler markanın en önemli alametifarikası ve Gianni Versace’nin klasik İtalyan sanatına duyduğu ilginin en önemli göstergesi. Medusa başları, freskolar, leopar desenleri, altın zincirler… Bir dönem rüküş olarak adlandırılsalar da, Donatella Versace’nin abisine adadığı 2018 yaz defilesinden sonra geri dönen barok desenlerin başta Bülent Ersoy ve Demet Akalın olmak üzere Türk hayranları da var.