Victoria’nın yeni sırrı

Victoria’s Secret modeli” denildiğinde muhtemelen herkesin aklına gelen aynı görüntü oluyor: upuzun bir boy, incecik bir beden, ışıl ışıl bir ten, dalgalı saçlar… Hatta çoğu zaman “kusursuz güzellik” kavramıyla özdeşleştirilen ve hatta dillere iltifat olarak geçen bir kavram haline geldi bu. Muhtemelen siz de bu vücut tipindeki bir kadını övmek için “Victoria’s Secret modelleri gibi” denildiğini duymuşsunuzdur…



Oysa popüler kültürün, özellikle de moda dünyasının idealize ettiği bu “kusursuz güzellik” anlayışı son zamanlarda çok tartışılıyor. Sosyal medyanın da etkisiyle her geçen gün daha çok konuşulan beden olumlama hareketi, kadınlar üzerinde yaratılan bu kusursuzluk baskısına ve her vücudu tek tip haline getiren standartlara baş kaldırı niteliğinde. Tabii bedenlerini olduğu gibi kabul eden kadınların paylaştığı filtresiz, hilesiz fotoğraflar dünyanın dört bir yanındaki kadınlara ilham verirken, bu hareket kendi yıldızlarını da doğurmuş oluyor. İşte bu yıldızlardan biri de Instagram’da 167 bin takipçisi olan Ali Tate-Cutler. Ve ilk seferde kulağa pek inandırıcı gelmiyor olsa da, 44 beden ölçüsündeki bu model şimdi Victoria’s Secret’ın yüzlerinden biri. Victoria’s Secret ile bir başka iç giyim markası Bluebella’nın işbirliğinden doğan koleksiyonun tanıtım kampanyası için poz veren Ali Tate Cutler’ın fotoğrafları VS mağazalarındaki yerini aldı bile.







Kendall Jenner



Değişimin sinyali



Aslında Victoria’s Secret, pazarlama stratejisindeki değişimin ilk sinyalini geçtiğimiz ağustos ayında, trans model Valentina Sampaio’yu ekibine dahil ettiğini duyurarak verdi. Zira markanın eski pazarlama direktörü Ed Razek’in 2018’deki bir röportajında, şovlarında transeksüel modellere yer vermeyi düşünmediklerini söylemesi tepki doğurmuş ve marka bu hamleyle bir nevi özür dilemişti. Çok kısa bir süre sonra da Ed Razek görevinden ayrıldı. Tabii bu arada meşhur defilelerin arkasındaki yaratıcı beyin olarak gösterilen Razek’in istifasının yanında, bu yılki WS Fashion Show’un iptal edildiğini de söylemeden geçmeyelim. Marka ilerleyen zamanlarda şov dünyasına yepyeni bir defile fikriyle dönüp, podyuma farklı kadın tiplerini de çıkarır mı, göreceğiz.





Candice Swanepoel

“Büyük beden” denmesine tepki

Ali Tate Cutler’ın “Victoria’s Secret’ın ilk büyük beden modeli” olarak anılıyor olmasına tepki gösterenler de var. Twitter’daki bir kesim 44 bedenin Amerika’daki ortalama beden ölçüsü olduğunu söyleyip, bu ölçüye “Büyük beden” denmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiririrken, bir kesim de bir zamanlar yalnızca sıfır beden modellerle çalışan markanın bu kararı almış olmasının önemli bir ilerleme olduğu görüşünde.





Ali Tate Cutler