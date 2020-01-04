Yeşil sahaların ışıltılı yıldızları

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun Dubai’deki Uluslararası Spor Konferansı’nda taktığı “nişan yüzüğü” bütün gözleri bir kez daha yeşil sahaların yıldızlarına çevirdi. Gösterişli ve iddialı mücevherlere düşkünlüğüyle bilinen Ronaldo, bu konferansta bir milyon 262 bin lira değerindeki sarı taşlı pırlanta yüzüğüyle pek çok kadının rüyalarını süsleyen mücevheri parmağında taşıyordu. Ronaldo’nun yüzüğü öylesine ihtişamlıydı ki yaklaşık 3 milyon lira değerindeki Rolex GMT Master Ice marka saati ve 390 bin lira değerindeki diğer pırlanta yüzüğü konuşulmadı bile.









Elbette mücevher tutkusu Ronaldo’ya özgü değil. Futbol dünyasının pekçok yıldız ismi saç stilleri, giyim tarzları kadar takılarıyla da konuşuluyor. Akla ilk gelen isimlerden biri de PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar Jr. Dövmeleri, sıkça değiştirdiği saçları, kendine has giyimi kadar bol aksesuar kullanımıyla da Neymar Jr. takılarla arası en iyi olan isimlerden. Pırlanta küpeleri adeta imza aksesuarı olan Brezilyalı yıldız taktığı kolyelerle de adından sıkça söz ettiriyor.









Eğer stil konuşuyorsak söz muhakkak Arsenal’in İspanyol yıldızı Hector Bellerin’e gelmeli. Genç futbolcu seçtiği aksesuarlar, saç tıraşı, kıyafet kombinleriyle adeta bir moda ikonuna dönüşmüş durumda. Öyle ki Bellerin, Paris’teki 2020 İlkbahar/Yaz Erkek kreasyonlarının sergilendiği moda haftasında Louis Vuitton için yürüdü. Pırlantalarla arası iyi olan bir diğer isimse Manchester United’lı Paul Pogba. Kırmızı Şeytanların Fransız yıldızı lükse düşkünlüğünü sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sergilerken adının ve soyadının ilk harfinden oluşan pırlanta küpesiyle de tarzını ortaya koyuyor. Ligimizin Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma da mücevherleriyle en çok konuşulan isimlerden biri. Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Quaresma ışıltıya olan düşkünlüğünü pırlantalarla süslü saatlerine ve yüzüklerine yansıtıyor. Futbol dünyasında tarzı va takılarıyla adından sıklıkla söz ettiren diğer isimleri arasında Liverpool’lu Firmino, Brezilyalı yıldız Dani Alves ve Boateng de var. Futbolcuların mücevher sevgisi markaların da gözünden kaçmıyor.Pekçok oyuncu lüks tutkusundan servet

kazanıyor.