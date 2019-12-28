Yılbaşında evde ve çocuklu

Doğrusunu isterseniz, ben oldum olası, yılbaşı gecesi dışarı çıkan, sabaha kadar partilerde takılan biri hiç olmadım. Ev partileri, geniş sofralar, şömine başı muhabbetler ya da soba üstü kestaneler daha çok ilgimi çekti. Ancak çocuklu hayata geçince, bazen bunları bile özler oluyor insan. Yılbaşı gecesini ve ertesi günü hem kendimiz, hem çocuğumuz için nasıl keyifli ve verimli geçirebiliriz diye düşündüm. Düşündüklerimi de sizinle paylaşmak istedim. Şimdiden harika bir yıl diliyorum. Öncelikle 0-6 yaş arası çocuklarımıza mümkünse, belli bir saatte iyi uykular diliyoruz. Elbette yılbaşı gecesi, yatma saati kurallarını çiğneyebiliriz. Ama mümkünse gece yarısına kalmasınlar.



Beraber evi süsleyin



Yılbaşı gününe beraber evi süsleyerek başlayabilirsiniz. İster bir konsept belirleyin, isterseniz serbest çalışın. Hatta süslemeleri de kendiniz yapabilirsiniz. Örneğin ödevlerden ya da boyamalardan arta kalan kağıtları katlayıp keserek ve boyayarak duvar süsleri yapmak gibi...



Birlikte yemek yapın



Yılbaşı menüsü çocuğunuzla beraber belirleyip, birlikte alışveriş yapabiliriz ve mutfağa beraber girebilirsiniz. Eminim herkese düşecek bir görev vardır. O geceye özel tatlılar ya da kurabiyeler yapabilirsiniz. Herkes kendi kurabiyesini istediği gibi süsler. Mutfakta vakit geçirmek hem birlikte keyifli zaman geçirmek, hem de motor becerileri geliştirmek için harika bir fırsat.



Yılbaşı klasiği tombala



Bir yılbaşı klasiği varsa, o da tombaladır. Biz ilk kez kızım 5 yaşında iken oynamaya başlamıştık. İleri yaşlarda da keyifle oynanacak bir oyun. Üstelik ucunda hediye varsa daha da heyecanlı ve keyifli geçiyor.



Sessiz sinema



Sessiz sinema, binbir surat ya da taklit etme gibi oyunlar en sevdiklerimden. Kahkaha garantili. Evde geçirdiğiniz bir yılbaşı gecesi de bu oyunlar için biçilmiş kaftan. Üstelik çocuğunuzun beden dilini kullanma ve sözsüz ifade yeteneğini güçlendirme açısından da fırsat.



Soru sorma oyunu



Alın size birbirinizi daha iyi tanımak, yakın bir aile olabilmek için harika bir öneri! Herkes yeni yılla ilgili kafasındaki soruları yazıp, katlayıp bir torbaya atsın. Sırayla herkes çektiği soruları cevaplasın. Böylece birbirinizle ilgili hayallerinizi dinlemiş ve öğrenmiş olacaksınız. Günlük koşturmaca içinde böyle bir şeye bazen hiç zaman bulamayabiliyoruz. Yılbaşı gecesi bunun için harika bir fırsat. Üstelik anlamlı. Evde akrabalar, arkadaşlar var ise daha kalabalık ve daha zevkli olabilir. Ancak önemli not: Akrabalar varsa sorulara dikkat edelim!



Dans ve müzik: Bedava terapi



Dans etmek ve gülmek kadar kolay ve bir o kadar da iyi gelen bir aktivite yoktur sanırım. Üstelik bedava. Çocuklarınızla sevdiğiniz müzikleri son ses açın ve gözlerinizi kapatıp, kendinizi müziğin ritmine kaptırın. Böyle anlarda içimizdeki neşe açığa çıkıyor ve tüm aileye yayılıyor. Kayıtsız kalmak imkansız.









Biraz gerilimden zarar gelmez



Monopoly, scrabble, tabu, uno gibi klasik kutu oyunları da yılbaşının olmazsa olmazlarından. Bu oyunlarda biraz rekabet, hırs, kazanma ve kaybetme heyecanı da olursa tadından yenmez. Jenga ve domino da hem dikkat gerektiren, hem herkesin eşlik edebileceği, hem de eğlenceli oyun alternatiflerinden.



SİNEMA SAATİ



Önceden karar verdiğiniz bir filmi açıp, sinema saati yapabilirsiniz. Çocuğun yaşına göre pek çok film seçeneği mevcut. Küçük yaşlar için örneğin “Kutup Ekspresi” gibi yeniyıl temalı harika animasyonlar var. Daha büyük yaştaki çocuklarınızla sizin de keyif alacağınız macera ya da bilim kurgu filmleri izleyebilirsiniz. (Tabii onları evde tutabiliyorsanız!)



Teknolojisiz de olmaz



Tabii teknolojiyi de yok sayamayız. Sonuçta çocuklar telefon istiyorum, tablet istiyorum diye yıpratacak. Burada beraber oynayabileceğiniz, eğlenceli ve eğitici oyunlar mevcut. Biz bu aralar Osmo uygulamasındaki oyunları oynuyoruz. 6-14 yaş arasına hitap eden çok farklı ve kaliteli içerikli oyunlar var. Play Station da bunlara güzel bir örnek olabilir.



Sarılmak iyileştirir



Son olarak saatler gece yarısını gösterdiğinde ise birbirinize bolca sarılabilirsiniz.