Yılın rengi ‘klasik mavi’

Her aralık ayında geleneksel olarak Yılın Rengi’ni belirleyen ve dünyanın en prestijli renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, 2020 yılının kazananını klasik mavi olarak belirledi. Bu zamansız renk, portfoyünde binlerce renk bulunan enstitünün kataloğunda 19-4052 koduyla yer alıyor ve kendi deyimleriyle “sadelikteki zarafeti” temsil ediyor.











Hatta enstitünün direktörü Leatrice Eiseman bu rengi seçmelerinin sebebini şöyle açıklıyor: “Güven ve inanca ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda yaşıyoruz. İşte, Pantone’nin klasik mavi’si de tam olarak bunu karşılayan yoğun ve güvenilir bir mavi tonu. Sonsuz ve geniş akşam rengini anımsatan bu renk bize daha derin düşünmemiz ve görünenin ötesine bakmamız için cesaret veriyor, iletişimi artırıp, bakış açımızı genişletmemiz için de meydan okuyor.”









2020 yaz podyumlarını ele geçirdi bile



Son yıllardaki koleksiyonlarında maviye neredeyse hiç yer vermeyen pek çok marka, 2020 yazı için bu rengi çoktan öne çıkardı. Gucci, Bottega Veneta, Moschino, Marc Jacobs gibi pek çok markanın defilesinde modern stillerle buluşan bu renk, Balenciaga podyumunun da fon rengi.









Kraliyetin favorisi



Prenses Diana, mavi gözlerine uyum sağlayan mavi elbiseleri çok sever ve sık sık giyerdi. Şimdi, İngiliz Kraliyet Ailesi’nde onun bu stil geleneğini gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle devam ettiriyor. Ufak tefek ton farkları olsa da, hepsinin seçtiği maviler, Pantone’nin ‘klasik mavi’sine oldukça yakın.



STİL İPUÇLARI



Ünlü yıldızların ve kraliyet ailesi mensuplarının bir bildiği olsa gerek. Hemen hemen hepsi bu rengi başka renklerle eşleştirmeden tek başına giymeyi tercih ediyor, mavinin net duruşunu bozmayı sevmiyor. Fakat siz yine de klasik mavinin yanına arkadaş ararsanız; en azından siyah ve beyazdan şaşmayın.



Podyumlar maviyi parlak gösteren materyallerle dolu. Yılın rengi kendini en iyi ipek, saten ve kadifede gösteriyor.



Klasik maviye çağdaş bir hava katmak için net çizgilerden yararlanın. Asimetrik kesimler ve derin dekolteler de bu renge çok yakışıyor.



ALIŞ VERİŞ



Yılın rengi kadifenin parlak dokusuyla buluşunca ortaya harika bir parti elbisesi çıkıyor. Zara’da 129.95 lira.









Mavi; ev, ofis gibi yaşam alanlarımıza da derinlik katıyor. Bornn’un el yapımı emaye kupası Souq Dükkan’da 65 lira.



Manolo Blahnik, Vetements koleksiyonundaki saten ayakkabılar, bu rengin şampiyonluğunu lüks bir dokunuşla kutlayabilecekler için ideal çarpıcılıkta. Fiyatı 830 euro.





