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HaberlerDünya1 aydır devam ediyor! Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı var
07.09.2019 - 18:19| AA

1 aydır devam ediyor! Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı var

Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarında bir aydan fazladır süren orman yangınlarından çıkan ve rüzgarın etkisiyle Malezya'nın güney kentlerine yayılan dumanın sağlığı tehdit ettiği kaydedildi.

1 aydır devam ediyor! Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı var

 

Malezya Meteoroloji Birimi (MetMalaysia) Direktörü Jailan Simon, yaptığı açıklamada, dumanın kapladığı bölgelerde ikamet edenlere, hava kirliliğinden kaynaklı sağlık sorunları yaşanmaması için, mümkün mertebe dışarı çıkmama ve bol su tüketme çağrısında bulundu.

Gelecek hafta güney kesimlere yağması beklenen yağmurların, dumanın etkisini hafifletebileceğini belirten Jailan, "Endonezya'daki orman yangınları kontrol edilmezse dumanlar Malezya yarımadasının batısına kadar uzanabilir." dedi.

Malezya Çevre Bakanlığı, ülkenin güneyini kaplayan yangın dumanlarına ilişkin Endonezya'ya nota yollayarak resmi şikayette bulunulacağını bildirmişti.

Endonezya hükümeti, Sumatra ve Kalimantan adalarında temmuz sonunda başlayan orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın noktalarının bu hafta içinde 2 bin 694'ten 6 bin 312'ye çıktığı belirtiliyor.

 

Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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