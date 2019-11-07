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07.11.2019 - 08:46 |

11 bin bilim insanı: Yok oluyoruz!

Dünya genelinde 11 binden fazla bilin insanı, gezegenin açık ve tartışmasız bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

11 bin bilim insanı: Yok oluyoruz!

BioScience dergisinde "Bilim insanları iklim krizine karşı uyarıyor" başlığıyla yayımlanan çalışmada, bilinm adamlarının, insanları felaketlere karşı uyarmak gibi bir ahlaki yükümlülüğünün olduğu belirtildi. "Bu yükümlülüğe dayanarak, dünya üzerinde 11 binden fazla bilim insanı olarak, gezegenimizin açık ve tartışmasız bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu beyan ediyoruz" ifadesiyle başlayan çalışmada, 40 yıllık verilere dayanılarak hükümetlerin iklim krizini ele almada başarısız olduğu kaydedildi.

KÖTÜYE GİDİŞ HIZLANDI

Bilim insanları son 40 yıldaki karbondioksit, metan, azot oksit, yüzey sıcaklığı değişimi, Kutup Denizi buz seviyesi, Grönland buz kitlesi, buzul kalınlığı, okyanus ısı içeriği, deniz seviyesi, yanan alanların yüzölçümü, şiddetli hava olaylarının göstergelerinin tümünde hızlı bir kötüye gidiş olduğunu tespit etti. Sydney Üniversitesi'nden Dr. Tomas Newsome, "Bu, dünyada insanların yaşaması mümkün olmayan bölgeler ortaya çıkabileceğini gösteriyor" dedi.

 

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