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29.11.2019 - 10:25 | | İHA

13 Fransız askerin öldüğü helikopter kazasının sorumlusu...

Mali’de 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğü kazadan Boko Haram’ın sorumlu olduğu açıklandı.

13 Fransız askerin öldüğü helikopter kazasının sorumlusu...

Dünya üzerindeki terörist grupları izleyen istihbarat grubu SITE, internet sitesinden yaptığı açıklamada Mali’de 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğü kazadan Boko Haram isimli terör grubunun sorumlu olduğunu açıkladı. Fransız askerlerini taşıyan helikopter 25 Kasım gece saatlerinde Mali, Nijer ve Burkina Faso sınır bölgesinde düşmüş, 13 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Mali'de gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin hayatını kaybettiği açıklayarak derin üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Öte yandan Fransa, Ağustos 2014’ten bu yana bölgeyi istikrara kavuşturmak ve terörle mücadele etmek amacıyla Afrika Sahel bölgesinde 'Barkhane' operasyonunu gerçekleştiriyor. Operasyon çerçevesinde Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer ve Çad ile işbirliği yapılıyor. Fransa Savunma Bakanlığının verilerine göre, operasyonda yaklaşık 4 bin 500 asker yer alıyor.

    Beraber gittikleri yerde o bir anda oraya doğru koştu! Sebebi ise...Başakşehir'de çalıştıkları firmaya ait 250 bin lirayı banka şubesinden almaya giden iki kişiden biri, çantayı iş arkadaşının elinden alarak banka önünde bekleyen suç ortağıyla buluşarak, kaçtı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken yaşanan kovalamaca güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı.
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