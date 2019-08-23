18 katlı apartmanda büyük panik!

Yangın, başkent Londra’daki Notting Hill bölgesinde bulunan ve 2017’de yanan Grenfell Kulesi’nin karşısındaki 18 katlı apartmanda çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.
‘2017’DEKİ GRENFELL KULESİ YANGINI
14 Haziran 2017’de Grenfell Kulesi’nde çıkan yangında, 72 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmış ve 223 kişi binadan tahliye edilmişti. 1988’den bu yana İngiltere’deki en ölümcül yangın olmuştu.
Ersoy, KKTC'de kapalı Maraş bölgesini incelediKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu. Ersoy, KKTC'nin mülkiyet envanter çalışmasının tamamlamasından sonra gerekli teknik ve finansal desteğin verilmesi için hazır olunduğunu bildirdi.