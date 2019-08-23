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HaberlerDünya18 katlı apartmanda büyük panik!
23.08.2019 - 15:13| DHA

18 katlı apartmanda büyük panik!

İngiltere’nin başkenti Londra’da 18 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı belirlenemedi.

18 katlı apartmanda büyük panik!

Yangın, başkent Londra’daki Notting Hill bölgesinde bulunan ve 2017’de yanan Grenfell Kulesi’nin karşısındaki 18 katlı apartmanda çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.

‘2017’DEKİ GRENFELL KULESİ YANGINI

14 Haziran 2017’de Grenfell Kulesi’nde çıkan yangında, 72 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmış ve 223 kişi binadan tahliye edilmişti. 1988’den bu yana İngiltere’deki en ölümcül yangın olmuştu.

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