200 milyon $’a yeni şirketteler

Dizinin senaryo yazarları David Benioff ve Dan Weiss HBO’dan ayrılacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Netflix, Disney ve Amazon arasında ikili ile anlaşmaya varmak için sert bir mücadele başlamış ve farklı teklifler sunulmuştu. 3 şirketle de görüşen Benioff ve Weiss’in dün Netflix’le anlaşma imzaladıkları açıklandı. Benioff ve Weiss sadece Netflix’e özel içerikler üretecek.