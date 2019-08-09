09.08.2019 - 09:32
200 milyon $’a yeni şirketteler
ABD televizyon devi HBO’dan ayrılan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi yaratıcıları Netflix’le 200 milyon dolarlık dev bir anlaşmaya vardı.
Dizinin senaryo yazarları David Benioff ve Dan Weiss HBO’dan ayrılacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Netflix, Disney ve Amazon arasında ikili ile anlaşmaya varmak için sert bir mücadele başlamış ve farklı teklifler sunulmuştu. 3 şirketle de görüşen Benioff ve Weiss’in dün Netflix’le anlaşma imzaladıkları açıklandı. Benioff ve Weiss sadece Netflix’e özel içerikler üretecek.