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27.08.2019 - 21:48| DHA

4 milyon dolarlık soygun! O anlar anbean kaydedildi

ABD'de ünlü bir mücevher mağazasına müşteri gibi giren silahlı 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon değerinde takı çaldı.

4 milyon dolarlık soygun! O anlar anbean kaydedildi

Olay, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Avianne & Co isimli ünlü mücevher mağazasında meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi giren silahlı 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon dolar değerinde takı çaldı.

Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların silahlarla mağazaya girdiği ve mağaza çalışanı bir kişinin ellerini kaldırdığı; diğer odada ise başka bir soyguncunun masanın altına eğilerek silahını aldığı ve çalışanlara doğrulttuğu, ardından çalışanlardan birinin dizlerinin üstüne çöktüğü görüldü.

4 milyon dolarlık soygun O anlar anbean kaydedildi

Yerel medyaya konuşan mağaza çalışanları, Bizleri ölümle tehdit ettiler dedi.

Polis, soyguncuları yakalamak için soruşturma başlattı.

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