6500 km’lik rekor

Yaklaşık 6500 km’lik yolculuğu tamamlayan ilk isim olan Dykes, zorlu yol boyunca eksi 20 dereceye kadar düşen soğukla ve engebeli araziyle mücadele etti. 28 yaşındaki Ash Dykes, yolculuğunda kurt, ayı ve vahşi köpeklerin saldırısına uğradı. Milyonlarca kişinin sosyal medya hesabı üzerinden takip ettiği Dykes, Şangay’ın dışındaki bitiş noktasına vardı ve büyük bir başarıya imza attı.