13.08.2019 - 09:42| DIŞ HABERLER
6500 km’lik rekor
Ash Dykes isimli Britanyalı gezgin, Tibet’ten doğan ve Çin boyunca devam eden Yangtze Nehri’ni boydan boya geçen ilk kişi oldu.
Yaklaşık 6500 km’lik yolculuğu tamamlayan ilk isim olan Dykes, zorlu yol boyunca eksi 20 dereceye kadar düşen soğukla ve engebeli araziyle mücadele etti. 28 yaşındaki Ash Dykes, yolculuğunda kurt, ayı ve vahşi köpeklerin saldırısına uğradı. Milyonlarca kişinin sosyal medya hesabı üzerinden takip ettiği Dykes, Şangay’ın dışındaki bitiş noktasına vardı ve büyük bir başarıya imza attı.
Kilo aldığını sandı, karnından 12 kiloluk kist çıktıManisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.