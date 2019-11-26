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26.11.2019 - 14:27 | | AA

AB 2019 Uyuşturucu Raporu açıklandı... PKK Avrupa'da organize suçlara karışıyor!

AB 2019 Uyuşturucu Raporu: Terör örgütü PKK, Avrupa'da organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor

AB 2019 Uyuşturucu Raporu açıklandı... PKK Avrupa'da organize suçlara karışıyor!

Ayrıntılar geliyor...

Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdüİZMİR'in Buca ilçesinde, Sevgi P. (48), bu sabah çıkan tartışmada eşi Yakup P. tarafından baltayla öldürüldü. Zanlı, polisi arayıp eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Sevgi P.'nin, bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olduğu, ancak daha sonra şikayetini geri aldığı öğrenildi.
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