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19.11.2019 - 04:13 | | AA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel'e gidiyor

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun 20 ve 21 Kasım'da Brüksel'de olacağı belirtildi.

Pompeo'nun, Brüksel'de NATO müttefikleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Bakan Pompeo, beraberindeki heyetle birlikte müttefik ülkelerle bölgesel güvenlik sorunları, terörizmle mücadele ve enerji iş birliği konularını görüşecek." ifadeleri yer aldı.

Araç hurdaya döndüFatih Vatan Caddesi, Aksaray istikametinde seyreden bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı.
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