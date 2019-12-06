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06.12.2019 - 10:39 | | AA

ABD üssüne füze

Irak'ın merkezindeki Beled üssüne atılan iki katyuşa füzesinde can kaybı veya yaralanan yok.

ABD üssüne füze

Irak'ın Salahaddin vilayetinde, ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Güvenlik Ağı Medyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beled Askeri Üssü'ne iki adet katyuşa füzesinin atıldığı belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarılan açıklamada, üsse kimin saldırdığı konusunda bilgi verilmedi.

ABD askerlerinin kaldığı Enbar’daki Ayn'ül Esed Askeri Üssü'ne de iki gün önce füzeli saldırı düzenlenmişti.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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