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HaberlerDünyaABD ve YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim
03.09.2019 - 12:36| AA

ABD ve YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim

Pentagon, Suriye'de büyük kısmı Arap 700 kişiyi eğiterek terör örgütü YPG/PKK'nın saflarına kattı. Türkiye sınırından uzak bölgelerde kurulan kamplarda, ABD'li danışmanlar askeri, YPG/PKK'lılar ise ideolojik eğitim verdi.

ABD ve YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim

ABD ve müttefiki YPG/PKK, Suriye'de 700 teröristi eğiterek örgütün saflarına kattı.

ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle yardım etmeye başladığı YPG/PKK'ya lojistik ve eğitim desteğini sürdürüyor.

Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal eden YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle son birkaç ayda 700 teröristi eğitti.

Daha önce Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad'da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı.

Haseke iline bağlı Şeddadi beldesi, Rakka il merkezinin kuzeyi ve Tabka’da ABD'li askeri danışmanların eğittiği yaklaşık 700 terörist, YPG/PKK saflarına katıldı.

Büyük kısmı Arap kökenli bu kişilere ideolojik eğitimi ise YPG/PKK verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) alınan bilgiye göre, söz konusu eğitimde iç güvenlik, el yapımı patlayıcı tespit ve imha eğitimi, kontra-terör konularında danışmanlık veriliyor.

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

YPG/PKK, Suriye'nin üçte birinde işgalini sürdürüyor.

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırdıEfeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mezarlığı’ndan gece yarısı yükselen inleme sesleri Aydın’ı ayağa kaldırdı. Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken, mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit etti. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılan defineci, hastaneye kaldırıldı.
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