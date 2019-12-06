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06.12.2019 - 01:30 | | AA

ABD'de 'Muhammed' ve 'Aliye' sürprizi! İlk 10'a girdiler...

ABD'li bir araştırma şirketinin verilerine göre, Muhammed ismi ABD'de 2019 yılında doğan bebeklere verilen isimler arasında ilk 10'a girdi. Aliye ise ülkede kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'a girdi.

ABD'de 'Muhammed' ve 'Aliye' sürprizi! İlk 10'a girdiler...

Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı.

ABD'deki Hristiyan ve diğer dinlere mensup ailelerin çocuklarına verdiği isimler konusunda çok geniş bir seçeneğe sahip olduğu belirtilen raporda, ABD'de yaşayan Müslümanların ise geleneksel olarak İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in adını vermeye devam ettiği vurgulandı.

Raporda, 2000'li yıllarda 620'nci sırada olan Muhammed isminin, 2019'da 345'inci sıraya yükseldiği kaydedilirken bu rakamın, söz konusu ismin farklı kullanımlarının da katılmasıyla daha da yükseleceğine işaret edildi.

2019 yılı ilk 10 sıralamasında birinci sırayı Liam isminin aldığı belirtilen raporda, sırasıyla Jackson, Noah, Aiden, Grayson, Caden, Lucas, Elijah, Oliver ve Muhammed isimlerinin listede yer aldığı belirtildi.

Aliye ismi de kız çocukları listesinde ilk 10'da

Raporda, kız çocuklarına verilen isimlerle ilgili veriler de paylaşıldı.

Müslüman ismi olan Aliye'nin ise ABD'de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'a girdiği belirlendi.

Buna göre, listede birinci sıradaki Sophia ismini sırasıyla Olivia, Emma, Ava, Aria, Isabella, Amelia, Mia, Riley ve Aliye isimleri takip etti.

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