27.11.2019 - 17:05 | | milliyet.com.tr
ABD'de yangın faciası
Yüksek bir binanın 16. ve 17. katını saran alevler, en az beş can kaybına yol açtı. İtfaiye, yoğun duman altında birçok kişiyi tahliye etti.
ABD'nin Minnesota eyaletinde yüksek bir binanın 16. ve 17. katlarında yangın çıktı.
Yerel basın, Minneapolis kentindeki Cedar Riverside semtinden Çarşamba gününün ilk saatlerinde yükselen alevlerin en az beş kişinin ölümüne yol açtığını bildiriyor. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı üç yaralı ise, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye, söz konusu iki katta yaşayanları yoğun duman altında tahliye etti.
Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, yangının kar yağışı altında söndürülmeye çalışıldığı görülüyor.
Teröristler eğitimini alıyormuş! Paramator ele geçirildi...Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Teröristlerin, üs bölgelerine saldırı ve sızma amacıyla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine havan ve el bombası atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Pençe Harekatı'nda şimdiye kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi.