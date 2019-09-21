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21.09.2019 - 02:00 |

ABD'den flaş karar! Yüzlerce asker gönderecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, geçen hafta Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıkladı.

ABD'den flaş karar! Yüzlerce asker gönderecek

Ayrıntılar birazdan...

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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