MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde
20.09.2019 - 13:29 | | AA

ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde

ABD'nin Teksas eyaletini vuran tropikal fırtına "Imelda"nın yol açtığı sellerde en az iki kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas eyaleti tropikal fırtınanın etkisinde

Polis yetkilileri, Houston kentindeki George Bush Havalimanı yakınlarında aracını sudan kurtarmaya çalışan bir kişinin ve Jefferson kentinde de suya kapılan başka bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgedeki en az bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirtti.

Tropikal fırtına nedeniyle Houston'da en az 900 uçuş iptal edildi.

Fırtına nedeniyle Teksas'ın birçok bölgesinin üç gündür şiddetli yağışların etkisi altında olduğunu kaydeden meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisinin azalacağını söyledi.

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

Son dakika... MİT ve TSK'dan örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

Son dakika... MİT ve TSK'dan örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

Spor yaparken karakolluk oldular

Spor yaparken karakolluk oldular

Gelinin evinin önünde yaptıkları şoke etti! Yakalandılar

Gelinin evinin önünde yaptıkları şoke etti! Yakalandılar

Sıradaki Haber