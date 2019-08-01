Afganistan’da hain tuzak



Afganistan’ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu en az 35 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Patlamada 27 kişinin de yaralandığını ve yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yolcu otobüsünün, Herat’tan Farah vilayetine gittiği belirtildi. Afganistan’da son dönemde gerçekleşen terör saldırılarının sıklığı dikkat çekiyor. Son olarak pazar günü başkent Kabil’de, başkan yardımcısı adayı Emrullah Salih’in ofisine bombalı saldırı gerçekleşmiş, en az 20 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıların, Afgan hükümeti ve ABD’li yetkililerin, Taliban’la barış görüşmeleri gerçekleştirdiği döneme rastlaması ise dikkat çekiyor. ABD’nin barış görüşmelerini yürüten yetkilisi, Doha’da süren görüşmelerin devam edeceğini açıkladı. ABD Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad, “Taliban’ın üzerine düşeni yapması durumunda anlaşmanın imzalanma aşamasına geleceğini” duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Başkan Donald Trump’ın, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinden önce Afganistan’dan Amerikan güçlerini çekeceğini söylemişti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan rapora göre Afganistan’da 2019’un ilk 6 ayında bin 366 sivil hayatını kaybederken; 2 bin 446 kişi de yaralandı. Bununla birlikte Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu’nun (UNAMA) verilerine göre, ülkede görev yapan hükümet kuvvetleri ile NATO’nun desteklediği güçlerinin yol açtığı sivil ölümü sayısının, Taliban’ın öldürdüğü sivil sayısından daha yüksek olduğu da ortaya çıktı. Taliban’ın dışında DAEŞ ve Horasan İslam Devleti Örgütü de en çok saldırı gerçekleştiren örgütler arasında. Bir taraftan Taliban ve diğer terör örgütlerinin tehdidi bir yandan ise Afgan hükümeti ve koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği hava operasyonları nedeniyle ülkede sivilller oldukça zor şartlar altında hayatını sürdürüyor.

Türkiye’den kınama

Türkiye, Afganistan’daki yolcu otobüsüne yapılan bombalı saldırıyı kınayarak, bu ülke halkına taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herat vilayetinde bir yolcu otobüsüne yapılan saldırıda çok sayıda ölen ve yaralananın olmasından duyulan üzüntü dile getirildi. Afganistan’da seçim kampanyası döneminin başlatıldığı ve barış süreci çabalarının ileri bir aşamaya getirildiği bu dönemde, terör eylemlerinin artmasının endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, “Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” ifadesi kullanıldı.