Afganistan'da patlama: 2 ölü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Metran köyünde inşaatı devam eden bir okula yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Patlamada 5 işçinin de yaralandığını ifade eden Hogyani, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bombanın bölgeye kim veya hangi grup tarafından yerleştirildiği ise henüz bilinmiyor.