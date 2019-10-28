28.10.2019 - 13:54 | | AA
Afganistan'da patlama: 2 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Kot ilçesinde, inşaat halindeki bir okula yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 işçinin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Metran köyünde inşaatı devam eden bir okula yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Patlamada 5 işçinin de yaralandığını ifade eden Hogyani, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Bombanın bölgeye kim veya hangi grup tarafından yerleştirildiği ise henüz bilinmiyor.