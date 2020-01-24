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24.01.2020 - 19:39 | | DHA

Aile içi dehşet! Almanya'daki saldırıda detaylar ortaya çıktı

Almanya'nın Baaden Württemberg eyaletindeki Rot am See kasabasındaki saldırının aile içinde gerçekleştiği ortaya çıktı.

Aile içi dehşet! Almanya'daki saldırıda detaylar ortaya çıktı

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Alman polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 26 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu, aynı zamanda nişancı olan kişinin ruhsatlı silahı ile anne ve babası dahil olmak üzere ailesinden 3'ü kadın, 3'ü erkek 6 kişiyi öldürdüğünü, 2 kişiyi de yaraladığını açıkladı.

Aile içi dehşet Almanyadaki saldırıda detaylar ortaya çıktı

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, ölenlerin cesetlerinin binanın önünde ve arkasında bulunduğunu belitti. Polis, 9 milimetre çapındaki silahıyla ailesini katleden saldırganın ismini açıklamazken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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