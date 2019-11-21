21.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Aksiyonun en iyi kadınları
IndieWire, aralarında Trinity, Sarah Connor, Furiosa gibi ikonik karakterlerin bulunduğu En İyi 10 Kadın Aksiyon Filmi Kahramanı’nı derlediği bir liste yayımladı.
“Charlie’nin Melekleri” filminin bu hafta vizyona girmesi vesilesiyle bu liste ortaya çıktı. Listede, “Mad Max: Fury Road” filminde Charlize Theron’un hayat verdiği Imperator Furiosa, “Kill Bill”deki rolüyle Uma Thurman‘ın canlandırdığı “The Bride”, “Terminator: Dark Fate” filminde Linda Hamilton’ın hayat verdiği “Sarah Connor” gibi ikonik karakterler yer buluyor.
İşte o liste:
1. Terminator serisi - Sarah Connor
2. Alien serisi - Ellen Ripley
3. The Matrix serisi - Trinity
4. Lady Snowblood - Yuki Kashima
5. La Femme Nikita - Nikita
6. Kill Bill serisi - The Bride
7. Mad Max: Fury Road - Furiosa
8. Cleopatra Jones - Cleopatra Jones
9. Black Panther - Wakandalı Kadınlar
10. China O’Brien - Lori ‘China’ O’Brien