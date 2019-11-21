Aksiyonun en iyi kadınları

“Charlie’nin Melekleri” filminin bu hafta vizyona girmesi vesilesiyle bu liste ortaya çıktı. Listede, “Mad Max: Fury Road” filminde Charlize Theron’un hayat verdiği Imperator Furiosa, “Kill Bill”deki rolüyle Uma Thurman‘ın canlandırdığı “The Bride”, “Terminator: Dark Fate” filminde Linda Hamilton’ın hayat verdiği “Sarah Connor” gibi ikonik karakterler yer buluyor.

İşte o liste:

1. Terminator serisi - Sarah Connor

2. Alien serisi - Ellen Ripley

3. The Matrix serisi - Trinity

4. Lady Snowblood - Yuki Kashima

5. La Femme Nikita - Nikita

6. Kill Bill serisi - The Bride

7. Mad Max: Fury Road - Furiosa

8. Cleopatra Jones - Cleopatra Jones

9. Black Panther - Wakandalı Kadınlar

10. China O’Brien - Lori ‘China’ O’Brien