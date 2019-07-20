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20.07.2019 - 16:38| AA

Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Bruchsal beldesinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

Yerel saatle 13.00 sularında meydana gelen kazada, Fransız yapımı uçağın Bruchsal havaalanı yakınındaki bir nalburun bahçesine düştüğü ve uçakta bulunan 3 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. Kaza sonrası iş yerinde bulunanlar önlem amaçlı tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililer uçağın iş yerinin üzerine düşmemesinin büyük bir felaketin önüne geçtiğini belirtti. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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