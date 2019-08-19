Altın Leopar Pedro Costa’ya

Catherine Breillat’nın başkanlığını yaptığı jüri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü de Costa’nın filminde yer alan Vitalina Varela’ya sundu. Costa daha önce 2014 yılında ‘Horse Money’ adlı filmiyle festivalden En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanmıştı. Arda Çiltepe’nin yönettiği ‘Siyah Güneş’ ise Pardino d’Oro En İyi Uluslarası Kısa Film ödülüne layık görüldü.