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19.08.2019 - 09:01| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Altın Leopar Pedro Costa’ya

Avrupa’nın önemli film festivallerinden Locarno’nun ödülleri önceki gün sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü Altın Leopar bu yıl Portekizli ünlü sinemacı Pedro Costa’nın yeni filmi ‘Vitalina Varela’ya verildi.

Altın Leopar Pedro Costa’ya

Catherine Breillat’nın başkanlığını yaptığı jüri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü de Costa’nın filminde yer alan Vitalina Varela’ya sundu. Costa daha önce 2014 yılında ‘Horse Money’ adlı filmiyle festivalden En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanmıştı. Arda Çiltepe’nin yönettiği ‘Siyah Güneş’ ise Pardino d’Oro En İyi Uluslarası Kısa Film ödülüne layık görüldü.

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