08.11.2019 - 11:20 | | AA
Altın madeninde heyelan
Gine'deki felakette en az 12 can kaybı var, göçük altından daha fazla cesedin çıkarılmasından endişe ediliyor.
Afrika ülkesi Gine'nin kuzeydoğusunda bir altın madeninde heyelan meydana geldi.
BBC'nin haberine göre, ülkenin Kithinian bölgesinde yerel halkın altın çıkardığı bir madende yaşanan heyelan sonucu çok sayıda kişi göçük altında kaldı.
Yetkililer, göçük altından daha fazla cansız bedenin çıkarılmasından endişe ettiklerini açıklarken, tüm yasa dışı madencilere 48 saat içinde bölgeyi boşaltmaları aksi takdirde kendilerinin zorla çıkartılacakları uyarısında bulundu.
Daha önce uluslararası bir şirket tarafından işletilen maden, şirketin burayı terk etmesi sonrası altın çıkarmak isteyen halkın akınına uğramıştı.
Ülkenin Norassoba bölgesinde şubatta başka bir altın madeninin çökmesi sonucu 17 kişi yaşamını yitirmişti.
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