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02.12.2019 - 17:37 | | AA

Amerikalıları katleden şüpheliler yakalandı

Meksika'da düğüne giden kadın ve çocukları kurşuna dizip araçlardan birini yakan isimlerin açık kimlikleri açıklanmadı.

Amerikalıları katleden şüpheliler yakalandı

Meksikalı yetkililer, geçen ay Mormon dini hareketine bağlı ailenin 6'sı çocuk, 3'ü kadın 9 üyesini öldüren şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

Genel Avukatlık Bürosundan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetler, polis ve istihbarat servisi tarafından düzenlenen ortak operasyonda şüphelilerin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Zanlıların kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Kasım ayı başlarında Sonora eyaletinde, Mormon Kilisesine bağlı ailenin 6'sı çocuk, 3'ü kadın 9 üyesi uyuşturucu kartelleri tarafından öldürülmüştü.

Joseph Smith tarafından 1830'da New York’ta kurulan ve Smith'in yazdığı "Mormon Kitabı"ndan adlarını alan hareketin 15 milyona yakın mensubu bulunduğu belirtiliyor.

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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