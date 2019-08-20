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20.08.2019 - 22:20| AA

Avrupa günlerdir bunu konuşuyor! 19 günlük bekleyiş sona erdi

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle 19 gündür  denizde bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın  gemisindeki düzensiz göçmenler nihayet karaya çıkabilecek.

Avrupa günlerdir bunu konuşuyor! 19 günlük bekleyiş sona erdi

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Agrigento Cumhuriyet Savcısı  Luigi Patronaggio, gemi yetkililerinden basına yansıyan "durumun  sürdürülemezliğine" yönelik endişeler ve bugün bazı düzensiz göçmenlerin yüzerek  karaya ulaşmayı denemeleri üzerine gemide iki hekim eşliğinde incelemelerde  bulundu.

Savcı Patronaggio, 1,5 saat süren incelemenin ardından gemidekilerin  hemen tahliye edilmesi, gemiye de el konulması talimatını verdi. Savcının  talimatına göre, denize atlayıp kurtulanların ardından gemide kalan 89 göçmen  Lampedusa'ya çıkacak.

İspanya düzensiz göçmenler için gemi gönderiyor

Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Twitter'dan yaptığı  paylaşımda, gemideki düzensiz göçmenleri almak üzere İspanyol donanmasına ait bir  geminin yola çıkmak üzere hazır olduğunu bildirdi.

İtalyan basını da İspanyol donanma gemisinin 3 gün içinde Lampedusa'ya  ulaşacağı ve göçmenleri alıp, Balear adalarına taşıyacağını yazdı.

Ocean Viking gemisinin bekleyişi ise devam ediyor

Öte yandan, 4 operasyonda 356 kişiyi kurtaran Fransız Sınır Tanımayan  Doktorlar (MSF) ve SOS Akdeniz adlı STK'lere ait Ocean Viking gemisinin  Akdeniz'deki bekleyişi de 11. gününde. Güvenli liman talebine İtalya ve Malta'dan  yanıt alamayan gemi, Akdeniz'in uluslararası sularında beklemeyi sürdürüyor.  

"Open Arms" hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de 3  farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya  ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke ise bu talebe olumsuz yanıt  vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir  süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına  giriş yasağı getirmişti.

ABD'li aktör Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişini sürdüren gemiye  giderek destek vermiş, bu destek Gere ile Salvini arasında polemiğe yol açmıştı.  Bu sırada 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden  tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.

Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının geçen çarşamba kötüleşmesi  sebebiyle gemi "acil durum" çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise  İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini  durdurmuştu.

Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü Lampedusa'ya  çevirmiş ve perşembe sabahı buranın limanına kadar yaklaşmıştı. Bu sırada yine  acil tıbbi müdahale ihtiyacı bulunan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş  ve sayı 134'e düşmüştü.

Salvini'den gemiye ikinci yasak

İçişleri Bakanı Salvini, söz konusu durdurma kararına bir üst  mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, gemiye yönelik yasaklamayı içeren  ikinci kararnameyi de imzalamıştı.

Salvini'nin limana yanaşma konusunda yeşil ışık yakmaması sebebiyle  gemi, limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı  Giuseppe Conte ise perşembe günü Salvini'ye bir mektup yazmış ve Fransa, Almanya,  Romanya, Portekiz, İspanya ile Lüksemburg'un göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu  açıklamıştı. İtalya İçişleri Bakanlığı ise bu konuda henüz kendilerine ulaşan  resmi talep bulunmadığını bildirmişti.

Conte'nin, Salvini'ye gönderdiği ikinci mektup üzerine, cumartesi günü  gemiden 27 çocuk indirilince kalan göçmen sayısı 107'ye düşmüştü.

Bu arada, İspanyol hükümeti, Open Arms için önce Algeciras limanını  açtığını belirtmiş, ardından STK'den gelen "uzak" tepkileri üzerine Balear  adalarından Minorka' önermişti. Open Arms'tan bu ikinci öneriye de bugün  "İspanya'ya gidecek durumumuz yok" yanıtı verildi.

Gemiden dün gece tahliye edilen 9 kişinin ardından kalanların sayısı  önce 98'e, son olarak da denize atlayanların ardından 89'a inmişti.

 

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