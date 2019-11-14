Avustralya'daki yangınların bilançosu ağırlaşıyor

Avustralya'da cuma gününden bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda ölü sayısı 4'e çıktı.

Polis, cuma gününden itibaren özellikle kırsal alanlarda çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler eyaletinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Eyaletin Kempsey kasabası yakınlarında alevlere teslim olmuş ormanlık alanda bulunan cesedin, yakınlardaki bir barakada yaşayan ve cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki kişiye ait olduğunun sanıldığı aktarıldı. Böylece Yeni Güney Galler'de, yaklaşık bir haftadır etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine 11 Kasım'da acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler genelinde, bu sabah itibarıyla 27'si kontrol altına alınamayan yaklaşık 60 yangına binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Queensland eyaletindeki iki kasabanın sakinlerine, kontrol altına alınamayan yangınların büyümesi nedeniyle bölgeden derhal ayrılmaları talimatı verildi.

Queensland genelinde bu sabah itibarıyla 70'den fazla yangının etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Eyalette dün alevlere müdahale eden 13 itfaiyecinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişinin yaralanmasıyla yaralı sayısı 120'yi geçmişti.

Yeni Güney Galler'de çıkan yangınlarda cuma gününden bu yana 200'den fazla ev yanarken, kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle Queensland eyaletinde de 14 ev kül olmuştu.

İtfaiye helikopteri düşmüştü

Önceki gün acil durum ilan edilen Queensland'de Brisbane kentine bağlı Pechey bölgesinde bir itfaiye helikopteri düşmüş, helikopterinin pilotu kazadan ufak yaralarla kurtulmuştu.

Eyalet genelinde dün etkili olan yangın sayısının 80 civarında olduğu ve yangın söndürme çalışmalarına binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Noosa Kuzey Sahili Belediye Başkanı Tony Wellington, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle bölge sakinlerinin bir haftada ikinci kez tahliye edildiğini belirtmişti.

Güney Avustralya eyaletinde çok sayıda yangın etkili olurken, Batı Avustralya eyaletinde de kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapılmıştı.

İtfaiye yetkilileri, yangınların başladığı eylülden bu yana Yeni Güney Galler eyaletinde bir milyon hektar alanın kül olduğu bilgisini paylaşmıştı.

'Felaket boyutuna ulaştı'

Yeni Güney Galler eyaletinde cuma günü, kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktığı bildirilmişti.

Ormanlık ve çalılık alanlarda çıkan yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine eyalette önceki gün acil durum ilan edilmişti.

İtfaiye yetkilisi Shane Fitzsimmons, bölgede ikamet eden milyonlarca kişinin "felaket boyutuna ulaşan" yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Fitzsimmons, itfaiye helikopterlerinin gece kullanılamaması nedeniyle söndürme çalışmalarının aksadığını kaydetmişti.

Diğer yandan, Avustralya Sigorta Konseyi, afet bölgelerinde sigorta şirketlerine 450 yangın hasarı bildiriminde bulunulduğunu açıkladı.