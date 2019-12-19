Ayrılıkçı Katalan siyasetçilere Avrupa'dan iyi, İspanya'dan kötü haber

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde ayrılıkçı girişimlere öncülük eden iki siyasi lider hakkında farklı gerekçelerle Avrupa ve İspanya mahkemelerinde görülen davalarda kararlar açıklandı.

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJC), Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya İspanya devletinin kurumlarına itaatsizlikten 1,5 yıl kamu görevinden men cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, Torra'ya 30 bin avro ile mahkeme masraflarını da karşılamasını içeren para cezalarının verildiğini duyurdu.

Torra, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimler öncesinde Barselona'daki Katalonya hükümet binasında asılı olan, sarı kurdeleyi ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartın kaldırılması yönünde Merkez Seçim Komitesinin gönderdiği talimata uymamıştı.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için sembolleştirilen sarı kurdele ve pankartın kaldırılmama gerekçesi, "demokratik bir hak ve ifade özgürlüğü" olarak savunulmuştu.

Torra'ya verilen kamu görevinden men cezası nedeniyle Katalonya parlamentosunda 2020 yılında yerel erken seçimlerin yapılması öngörülüyor.

Avrupa Adalet Divanı'ndan dokunulmazlık kararı

Diğer yandan Avrupa Adalet Divanı (ECJ), Katalonya'da 2017 yılında yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı 13 yıl hapse çarptırılan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisi lideri ve eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın "siyasi dokunulmazlığı" olduğuna hükmetti.

Kararda, 2 Kasım 2017 tarihinden bu yana cezaevinde olan Junqueras'ın, henüz hakkında verilmiş bir mahkumiyet cezası yok iken, 26 Mayıs 2018'de Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçilmesi dolayısıyla "siyasi dokunulmazlık" hakkı bulunduğu belirtildi.

Lüksemburg merkezli mahkeme, AP vekillerinin seçildiği andan itibaren "seyahat etme ve meclis oturumlarına katılma hakkına" kavuştuğuna hükmetti.

Katalan siyasetçilerle ilgili sona eren İspanya'daki davanın yeniden açılmasıyla ilgili talebi reddeden EJC, Junqueras'ın serbest kalıp kalmamasıyla ilgili kararın ise İspanya Yüksek Mahkemesine ait olduğuna kanaat getirdi.

Kararın, Junqueras'ın siyasi geleceğini nasıl etkileyeceği netlik kazanmazken, AP'nin atacağı adımlar da merak ediliyor.

Junqueras, EJC'nin kararı sonrasında twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet, Avrupa'dan geldi. Haklarımız ve oy kullanan 2 milyon insanın hakları çiğnendi. Davanın (İspanya Yüksek Mahkemesi'nin yapılan) hükmü geçersiz, herkes serbest bırakılmalı. Bizim yaptığımız gibi siz de inatçı olun!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, söz konusu mahkeme kararının, iki yıldır Brüksel'in Waterloo kasabasında yaşayan ve İspanya'nın hakkında 3'üncü kez uluslararası tutuklama emri çıkarttığı eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ile yurt dışındaki diğer Katalan siyasetçilerden Toni Comin ve Lluis Puig için de emsal teşkil etme ihtimali bulunuyor.

Junqueras gibi AP üyeliğine seçilen Puigdemont ve Comin de İspanya yargısının kararı aleyhinde Avrupa Adalet Divanına başvuruda bulunmuştu.