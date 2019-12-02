MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Balinanın midesinden 100 kg çöp çıktı
ABONE OL
02.12.2019 - 13:00 | | AA

Balinanın midesinden 100 kg çöp çıktı

İskoçya kıyılarına vuran ispermeçet balinasına otopsi yapıldı, hayvanın midesi balık ağı, halat, paket bandı, poşet ve plastik bardağın da olduğu devasa çöp yığınıyla doluydu.

Balinanın midesinden 100 kg çöp çıktı

İskoçya'nın Harris Adası'nda karaya vurduktan sonra ölen İspermeçet balinasının midesinden 100 kilogram plastik ve çöp çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, geçen hafta Seilebost sahilinde bölge halkı tarafından bulunan balina üzerinde, hafta sonu sahil güvenlik ve Batı Adaları Konseyi çalışanları tarafından inceleme yapıldı.

İncelemede balinanın midesinden balık ağı, halat, paket bandı, poşet ve plastik bardak dahil 100 kilogram çöp çıkarıldı. Balinayı gömmek için sahilde devasa bir çukur da açıldı.

Uzmanlar, midesindeki çöpün, İspermeçet balinasının ölümüne etkisi olup olmadığını henüz bilmiyor.

Balinanın midesinden 100 kg çöp çıktı


Bölge halkından Dan Parry, hemen hemen her gün sahillerde dolaşarak çöp topladıklarını belirterek, balinanın midesinden çıkanların, denizlerdeki kirlenmenin boyutunu ortaya koyduğunu söyledi.

Tayland'da da geçen ay sonunda Khun Sathan Ulusal Park'ında ölen bir geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıkmıştı.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

Sıradaki Haber