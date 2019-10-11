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11.10.2019 - 10:49 | | AA

Bar tarandı: En az 5 ölü

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında başı çeken Meksika'da, bir bara giren saldırganlar katliam yaptı.

Bar tarandı: En az 5 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir bara silahlı  kişilerce düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü.

El Universal gazetesinin haberinde, Salamanca şehrindeki bara, gece  yarısından sonra aniden giren saldırganların içerideki müşterilere ve çalışanlara  ateş açmaya başladığı belirtildi.

Salamanca yetkilileri, yaptıkları açıklamada, silahlı saldırıda 5  kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi  paylaşılmadı. Guanajuato'da bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 275 cinayet işlendiği ifade  ediliyor.

Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban  gittiği kaydedilmişti.

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