Bar tarandı: En az 5 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir bara silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü.

El Universal gazetesinin haberinde, Salamanca şehrindeki bara, gece yarısından sonra aniden giren saldırganların içerideki müşterilere ve çalışanlara ateş açmaya başladığı belirtildi.

Salamanca yetkilileri, yaptıkları açıklamada, silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Guanajuato'da bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 275 cinayet işlendiği ifade ediliyor.

Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedilmişti.