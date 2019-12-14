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14.12.2019 - 17:03 | | DHA

Başbakanın askerlerle çektiği şınav performansı büyük alkış aldı

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, Kosova Güvenlik Gücü'nü (FSK) ziyaretinde subaylarla beraber şınav çekti. 51 yaşındaki Başbakan, 50'den fazla şınav çekerek büyük alkış aldı.

Başbakanın askerlerle çektiği şınav performansı büyük alkış aldı

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'ndan Sırplara karşı gösterdiği mücadele nedeni ile halkın "Rambo" diye andığı Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, Kosova Güvenlik Gücü'nü (FSK) ziyaret etti.

Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüşmesinin birinci yılı nedeniyle Priştine'deki Adem Yaşarı askeri üssünü ziyaret eden Başbakan Haradinay burada askerlere hitap etti, komutanlardan bilgi aldı. Askerler ile yemek de yiyen Haradinay ardından eğitim yapan subayların bulunduğu bölgeye gitti ve 2 subay ile beraber şınav çekmeye başladı. 51 yaşındaki Haradinay'ın gençlere taş çıkartan performansını etrafındakiler şaşkınlık ile izlerken, Haradinay?ın çektiği 50?den fazla şınav ile büyük alkış aldı.

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