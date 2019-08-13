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13.08.2019 - 08:24

‘Basra’da güvenlik bölge ülkelerinin işi!’

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Basra Körfezi’nde oluşturmak istediği uluslararası koalisyona ilişkin, “Yabancı askeri unsurlar bölgede güvensizlik ortamı oluşturur. Bölgenin güvenliği, bölge ülkelerinin sorumluluğundadır, yabancı güçlerin değil” dedi.

‘Basra’da güvenlik bölge ülkelerinin işi!’

İran Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Doha’da Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelen Zarif, ABD’nin Basra Körfezi’nde oluşturmak istediği uluslararası koalisyon planını eleştirdi.

Zarif, “Askeri koalisyonlar peşinen yenilgiye mahkumdur ve yabancı askeri unsurlar bölgede güvensizlik ortamı oluşturur. Bölgenin güvenliği bölge ülkelerinin sorumluluğundadır, yabancı güçlerin değil” ifadelerini kullandı.

ABD’yi suçladı

Zarif, “El Cezire” televizyonuna verdiği demeçte de benzer ifadeler kullanırken, ABD’yi, Körfez bölgesini “parlamaya hazır bir kibrit kutusuna çevirmekle” suçladı. Zarif, Körfez bölgesinde yabancı deniz kuvvetlerinin varlığı arttıkça bu suların güvenliğinin daha da azalacağını söylerken, “Bölge patlamaya hazır bir bomba haline geliyor çünkü Amerika ve müttefikleri silahlarıyla oraya geliyorlar” diye konuştu.

 

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