Bebek dugong öldü!

Tayland'da deniz uzmanları tarafından beslenen sekiz aylık dugong, kaybolduktan kısa süre sonra sonra öldü.

Son olarak ülkenin güney sahillerindeki plajlarda görülen bebek dugongun cesedine otopsi yapıldı. Hayvanın bağırsaklarında plastik çöpler bulundu.

Biyologlar, Marium ismi verilen dişi bebek dugongun yaşadığı şok ve yediği plastikler nedeniyle öldüğünü tahmin ediyor.

Geçen hafta başka bir erkek dugongun saldırısına uğrayan Marium yaralanmıştı.



Marium'un su altında biyologlar tarafından süt ve deniz bitkileriyle beslendiği görüntüler sosyal medyada büyük ses getirmişti.





Ekvator kuşağı çevresindeki sularda yaşayan dugongların boyu üç metreye, ağırlığı 300 kilograma ulaşabiliyor.