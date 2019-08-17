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17.08.2019 - 10:29| milliyet.com.tr

Bebek dugong öldü!

Su altında uzmanlar tarafından beslendiği görüntülerle dünya çapında tanınan sekiz aylık Marium'un cesedine otopsi yapıldı, hayvanın bağırsaklarından plastik çöpler çıktı.

Bebek dugong öldü!

Tayland'da deniz uzmanları tarafından beslenen sekiz aylık dugong, kaybolduktan kısa süre sonra sonra öldü.

Son olarak ülkenin güney sahillerindeki plajlarda görülen bebek dugongun cesedine otopsi yapıldı. Hayvanın bağırsaklarında plastik çöpler bulundu.

Biyologlar, Marium ismi verilen dişi bebek dugongun yaşadığı şok ve yediği plastikler nedeniyle öldüğünü tahmin ediyor.

Geçen hafta başka bir erkek dugongun saldırısına uğrayan Marium yaralanmıştı.

Marium'un su altında biyologlar tarafından süt ve deniz bitkileriyle beslendiği görüntüler sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Bebek dugong öldü


Ekvator kuşağı çevresindeki sularda yaşayan dugongların boyu üç metreye, ağırlığı 300 kilograma ulaşabiliyor.

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
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