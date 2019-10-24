Bebekli çift kazadan son anda kurtuldu

Olay Arizona eyaletine yer alan Phoenix şehrinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, araçların kırmızı ışıkta beklediği ve o sırada bebekli bir çiftin de caddenin karşı tarafına geçtiği görülüyor.

Tam bu sırada bir sürücü, aracıyla kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapıyor. Sürücü, aracıyla bebekli çifte çarpmak üzereyken, soldan gelen başka bir aracın kendisine çarpmasıyla birlikte meydana gelen kaza sonrası bebekli çift ölümden son anda kurtuluyor.



Polisin açıklamasına göre, meydana gelen kaza sonrası kırmızı ışıkta geçen araçtan, sürücü ve kadın yolcusu inerek kaçtı. Yakalanan sürücünün, alkollü araç kullanmaktan ve saldırı suçundan gözaltına alındığı ve araçta silah bulunduğu belirtilirken, kadın yolcunun ise bulunamadığı bildirildi.



Ayrıca, diğer araç sürücüsü kadının olayda hafif yaralandığı açıklandı.