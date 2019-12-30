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30.12.2019 - 07:50 |

‘Big Ben’ saat kulesi yılbaşında çalacak

‘Big Ben’ saat kulesi yılbaşında çalacak

İngiltere’nin başkenti Londra’nın sembollerinden olan ‘Big Ben’ saat kulesinin uzun süre sonra ilk kez yılbaşı gecesinde çalacağı açıklandı. 2017’de 5.2 milyon dolarlık restorasyon çalışmalarına başlanan Big Ben’in yeni yüzü, geçtiğimiz mart ayında inşaat iskelelerinin bir kısmının kaldırılması sonucu ortaya çıkmıştı. 2021’de restorasyon çalışmalarının biteceği Big Ben’in, iskelelerin bir kısmının indirilmesinden bu yana ilk kez çalacağı belirtildi. l DIŞ HABERLER

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