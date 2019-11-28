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28.11.2019 - 14:08 |

Bilim dünyası şokta: 18 bin yıl önce donmuş ama...

Rusya'da Sibirya'nın doğusunda 18 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen, neredeyse hiç bozulmamış bir yavru hayvan cesedi bulundu.

Bilim dünyası şokta: 18 bin yıl önce donmuş ama...

İki aylık olduğu düşünülen hayvanın köpek mi yoksa kurt mu olduğu henüz belirlenemedi.

Hayvanın cesedi, kışın ortalama hava sıcaklığının eksi 34 derece olduğu, dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta İndigirka nehri yakınlarında mamut dişi avcıları tarafından, donmuş toprak katmanları arasında bulundu.

'İKİSİ ARASINDA BİR TÜR OLABİLİR'

Dogor (Yakut dilinde dost) adı verilen hayvanın dişlerinin eksiksiz, tüyleri, ve hatta kirpiklerinin bile bozulmamış olması bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

İsveç Paleogenetik Merkezi'nde kaburga kemiklerinde yapılan karbon testleri, hayvanın Buzul Çağı'nın son evresinde yaşadığına işaret ediyor. Hayvanın cinsiyetinin erkek olduğu belirtiliyor.

David Stanton adlı bir uzman, CNN Televizyonu'na hayvanın donduğu yılların kurt ve köpek evrimindeki ilginç bir dönemi temsil ettiğini belirterek "Köpeklerin ne zaman evcilleştiğini tam olarak bilmiyoruz. Köpek de olabilir, kurt da. Ya da ikisi arasında bir tür" dedi.

Stanton, bunun için iler DNA analizleri yapılacağını söyledi.

2017'de yapılan ve sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan bir araştırmada, köpeklerin 20.000-40.000 yıl önce tek bir kurt nüfusundan gelmiş olabileceği belirtilmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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