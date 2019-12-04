Bosna’da mülteciler zor şartlar altında

Avrupa’da kış şartlarının etkisini iyice artırmasıyla, Batı Avrupa’ya doğru yola çıkan ancak Bosna Hersek’te kalan mülteciler için zor bir dönem başladı. Bihaç kenti yakınlarında yer alan mülteci çadır kentinin kapatılması için uzun zamandır çağrılar yapılıyordu.









Bosna Hersek hükümeti, başkent Saraybosna yakınlarında yeni bir mülteci merkezi inşaatını sürdürüyor. Ancak bu merkezin açılışının en erken 20 gün sonra yapılabileceği açıklandı. Kar yağması ve havaların iyice soğuması nedeniyle büyük sıkıntı çeken mülteciler, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.









Kampta kalan çok sayıda mülteci, kötü yaşam şartlarını protesto etmek amacıyla bir süredir kendilerine yapılan yemek ve su yardımını kabul etmiyor. Dün bölgeye bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, kampın acilen kapatılması gerektiğini ifade etti.



