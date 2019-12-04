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04.12.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Bosna’da mülteciler zor şartlar altında

Bosna Hersek’in Bihaç kenti yakınlarındaki kampta barınan mülteciler, çetin kış şartları altında yaşama tutunmaya çalışıyor

Bosna’da mülteciler zor şartlar altında

Avrupa’da kış şartlarının etkisini iyice artırmasıyla, Batı Avrupa’ya doğru yola çıkan ancak Bosna Hersek’te kalan mülteciler için zor bir dönem başladı. Bihaç kenti yakınlarında yer alan mülteci çadır kentinin kapatılması için uzun zamandır çağrılar yapılıyordu.

Bosna’da mülteciler zor şartlar altında



Bosna Hersek hükümeti, başkent Saraybosna yakınlarında yeni bir mülteci merkezi inşaatını sürdürüyor. Ancak bu merkezin açılışının en erken 20 gün sonra yapılabileceği açıklandı. Kar yağması ve havaların iyice soğuması nedeniyle büyük sıkıntı çeken mülteciler, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Bosna’da mülteciler zor şartlar altında



Kampta kalan çok sayıda mülteci, kötü yaşam şartlarını protesto etmek amacıyla bir süredir kendilerine yapılan yemek ve su yardımını kabul etmiyor. Dün bölgeye bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, kampın acilen kapatılması gerektiğini ifade etti.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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