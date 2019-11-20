Büyük tehdit... Üç eyalette daha alarm verildi!

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinin ardından Güney Avustralya, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde de en üst seviyede yangın alarmları verildi.

Artan hava sıcaklığının ve rüzgarın etkisi altında olan bu bölgelerde halka, mevsimin en kötü şartlarına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının 45 dereceye yaklaştığı, rüzgar hızının saatte 90 kilometreye kadar çıktığı Güney Avustralya’nın çeşitli bölgelerinde yangınlara karşı acil durum uyarılarında bulunuldu.

Eyalette, yeni yangın risklerini azaltmak için yaklaşık 10 bin ev ve işletmeye elektrik verilmedi.

İtfaiye sözcüsü, eyaletin her yerinin, itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilemez hale gelmeye başlayan potansiyel yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Victoria'da yetkililer, eyaletin kuzeyinde alarm seviyesini kırmızıya çıkararak, bölge sakinlerine tahliye uyarısında bulundu.

"The Age" gazetesinde, yerel itfaiye şefi Steve Warrington'ın, "Orada durmayın. Yangın çıkarsa, hayatta kalamazsınız." sözleri aktarıldı.



Tazmanya'da da yetkililer, yangın tehdit seviyesinin "ciddi" düzeye yükseltilmesinin, çıkacak herhangi bir yangının kontrol altına alınmasının güç olacağı anlamına geldiğini belirtti.

Diğer yandan Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sidney'de de onlarca kişi, gökyüzünü saran dumanın neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvurdu.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, iklim değişikliğinin, aşırı sıcaklıklarda artışa neden olduğunu ve kuraklık gibi diğer doğal afetlerin etkisini artırdığını ifade etti.

Geçen hafta kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler ve Queensland'de 500'den fazla ev kül oldu.

Özellikle kırsal alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle geçen hafta 4 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler eyaletinde, aralarında itfaiyecilerin de olduğu 120'den fazla kişi yaralanmıştı.

Batı Avustralya eyaletinde de geçen hafta yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapılmıştı.