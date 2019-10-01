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01.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Buz mumyalamış

Buz mumyalamış

Bir grup avcının 1972’de tesadüfen ortaya çıkardığı ve aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu eskimo ailesinin, soğuk nedeniyle canlı canlı dondukları anlaşıldı. Grönland’ın batısında yaşadıkları belirtilen ailenin, buzun altında “doğal şartlarda mumyalandığını” belirten uzmanlar, 6 yetişkin kadının ise çene ve alınlarında dövmeler bulunduğunu kaydediyor. Bulunan 8 kişinin milattan sonra 1475’te ölmüş olabileceği iddia ediliyor. 500 yıllık mumyalar, 1’er metre arayla 2 ayrı mezarda, üst üste konularak gömülmüş halde bulunmuş

Metrobüsteki kavga kameradaMetrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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