Buz mumyalamış

Bir grup avcının 1972’de tesadüfen ortaya çıkardığı ve aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu eskimo ailesinin, soğuk nedeniyle canlı canlı dondukları anlaşıldı. Grönland’ın batısında yaşadıkları belirtilen ailenin, buzun altında “doğal şartlarda mumyalandığını” belirten uzmanlar, 6 yetişkin kadının ise çene ve alınlarında dövmeler bulunduğunu kaydediyor. Bulunan 8 kişinin milattan sonra 1475’te ölmüş olabileceği iddia ediliyor. 500 yıllık mumyalar, 1’er metre arayla 2 ayrı mezarda, üst üste konularak gömülmüş halde bulunmuş