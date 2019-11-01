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HaberlerDünyaCadılar Bayramı'nda katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
01.11.2019 - 15:40 | | milliyet.com.tr

Cadılar Bayramı'nda katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen bir Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı yaşandı.

Cadılar Bayramı'nda katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

San Francisco'nun 30 kilometre doğusunda bulunan Orinda kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırının gece saat 23.45 sularında gerçekleştiği bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans gönderildi. 

Olayın, Oakland'daki bir üniversite öğrencilerinin katıldığı bir partide gerçekleştiği bildirildi. İki polis helikopteri, saldırının gerçekleştiği alanın üzerinde uçuyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, yetkiler tarafından bir bilgilendirme yapılmadı.

Cadılar Bayramında katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Otomobil denize böyle uçtuBursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.
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