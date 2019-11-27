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27.11.2019 - 07:50 |

Çalınan Paha biçilmez eserler

Çalınan Paha biçilmez eserler

Almanya’nın Saksonya Eyaleti’ndeki Dresden kentinde, Avrupa’nın en büyük hazine koleksiyonlarından birisini barındıran Yeşil Kasa (Grünes Gewölbe/Green Vault) Müzesi pazartesi günü soyulmuştu, 1 milyar euro değerinde tarihi eser çalınmıştı. Her biri 37 parçadan oluşan 3 elmas setin de aralarında olduğu eserlerden bazıları şunlar:

Elmas apolet: Saksonya Kralı Frederick Augustus III için yapılan bu apoletin üzerinde 230’dan fazla elmas bulunuyor.

Kılıç ve kın: 96 cm uzunluğundaki kılıç ve kının üzerinde yaklaşık 800 elmas bulunuyor.

Biblo: Hurma yaprağı şeklinde elmasla kaplı biblo.

İnci kolye: 177 inciden oluşan kolye.

Nişan

Frederick Augustus’a ait ‘Beyaz Kartal’ nişanı. Polonya’nın en yüksek nişanı ve arkası elmasla kaplı.

Yıldız nişan

Tamamen elmasla kaplı. Ortasında 20 karartlık elmas ve haç şekli oluşturan yakutlarla süslü.

Papyon broş

Yüksek mevkideki kadınların kullandığı ve boyuna takılan bir broş. 660 elmas barındırıyor.

Elmas şapka tokası

15 büyük ve 100’den küçük elmastan oluşan toka 1780 yılına ait. Tokanın ortasında 16 karatlık dev bir elmas var.

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