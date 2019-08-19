MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika: Cinnet geçirdi! Baltayla ailesini katletti...
19.08.2019 - 09:50| DHA

Son dakika: Cinnet geçirdi! Baltayla ailesini katletti...

Rusya’da 16 yaşındaki çocuk, annesini, büyükannesini, büyükbabasını ve iki kardeşini balta ile öldürdükten sonra intihar etti. Yetkililer, çocuğun telefonunda annesiyle problemleri olduğuna dair notlar buldu.

Son dakika: Cinnet geçirdi! Baltayla ailesini katletti...

Olay, Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Timur K., 66 yaşındaki büyükbabasını, 69 yaşındaki büyükannesini, 49 yaşındaki annesi Marina’ ve 4 yaşındaki ikiz kardeşlerini balta ile feci şekilde öldürdükten sonra intihar etti.

Son dakika: Cinnet geçirdi Baltayla ailesini katletti...

Cinayet, komşuların eve kimsenin girip çıkmadığını fark etmeleri üzerine ortaya çıktı. Yetkililerin evde yaptığı incelemede, cinayetin balta ile işlendiği ortaya çıkarken; Timur’un telefonunda yapılan incelemelerde, büyükanne ve büyükbabasından ve kardeşlerinden bıktığını; annesi ile ilgili de problemleri olduğuna dair notlar bulundu.

Son dakika: Cinnet geçirdi Baltayla ailesini katletti...

‘PSİKOLOJİK OLABİLİR’

Ulyanovsk Bölge Savcısı Asistanı Vasily Zima, “Timur, okulda iyi bir öğrenciydi. Özellikle sportif alanlarda başarılıydı” ifadelerini kullanırken, işlenen cinayetin arkasında, Timur’un psikolojik problemleri olabileceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair geniş çaplı inceleme başlattı.

Cinnet geçirdi! Baltayla ailesini katletti...Rusya’da 16 yaşındaki çocuk, annesini, büyükannesini, büyükbabasını ve iki kardeşini balta ile öldürdükten sonra intihar etti. Yetkililer, çocuğun telefonunda annesiyle problemleri olduğuna dair notlar buldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı!

Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı!

Eminönü alt geçitte temizlik tamamlandı esnaf dükkan açtı

Eminönü alt geçitte temizlik tamamlandı esnaf dükkan açtı

Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında?

Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında?

Eşinin dayağına dayanamayıp alt katın balkonuna atladı!

Eşinin dayağına dayanamayıp alt katın balkonuna atladı!

Sıradaki Haber