Çocuklarını sadece çiğ sebze ile beslediler... Sonrası korkunç!

ABD'nin Florida eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. Vegan ebeveynler Ryan and Sheila O'Leary, 18 aylık bebeklerini sadece çiğ sebze ve meyvelerle besleyerek ölümüne sebep oldu.

35 yaşındaki Sheila O’Leary ve 30 yaşındaki Ryan O’Leary, kasıtsız cinayet suçuyla yargılanıyor. O'Leary çiftinin 18 aylık bebeğinin sadece 7 kilo olduğu bildirildi. Polis ekipleri, anne Sheila O'Leary'nin 27 Eylül tarihinde 911'i aradığını, bebeklerinin nefes almadığını ve soğuk olduğunu, kocasının bebeği hayata döndürmeye çalıştığını bildirdiğini söyledi.

Anne Sheila O'Leary, dört çocuklu ailenin vegan olduğunu, çiğ sebze ve meyve ile beslendiklerini, mango, avokado ve muz ile beslendiklerini söyledi. Bebeğin son bir haftadır katı gıda tüketmediği, sadece anne sütü ile beslendiği açıklandı.

6 Kasım tarihinde çocuğun yetersiz beslenmeden öldüğü belirlendi. Anne ve baba, inceleme sonuçları kesinleştiğinde polise teslim oldu. Kefalet bedeli olarak 250 bin dolar belirlendi. Ryan and Sheila O'Leary, 9 Aralık tarihinde hakim karşısına çıkacak.