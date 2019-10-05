Danimarka’da iki Türk vekil göreve başladı

Ana muhalefet partisi Liberallerin milletvekili Fatma Öktem ile Sosyalist Halk Partili Halime Oğuz, meclis açılış töreninde yerlerini aldılar. Fatma Öktem, ‘çok gururlu olduğunu ve bölgesinde halkın kendisine verdiği büyük güvene layık olmak için çalışacağını’ söyledi. Milliyet’e duygularını ve görüşlerini anlatan Öktem, partisinin eşitlik sözcüsü olduğuna vurgu yaparak, dönem olarak muhalefete düştüklerinden ötürü kendisi için önemli olanın yeni hükümetin verdiği sözlerle vaatleri tutup tutamayacağına bakmak olduğunu belirtti.



Sosyal Demokrat azınlık hükümetine dışardan destek veren Sosyalist Halk Partinin Türkiye doğumlu Kürt kökenli milletvekili Halime Oğuz, çok karışık duygular içinde olduğunu ve 6 yaşında kendisini Danimarka’ya getiren babasının bugün kızının Danimarka Parlamentosunda yer aldığını görememesinin burukluğunu yaşadığını ifade etti. Kadın Hakları savunucusu olduğunu belirten Oğuz, Türkiye’nin önemli bir müttefik olmaya devam etmesinden yana olduğuna ve Danimarka’nın Türkiye’de demokrasinin tam olarak gelişmesi konusunda elini uzatarak yardım etmeye devam etmesinin önemine değindi.



